Dolar 5.30'da yatay, haber akışı izleniyor

Dün dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL'de gün 5.30'da yatay başladı.

Dün dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL'de gün 5.30'da yatay başladı. Trump-Kim görüşmesi ve Brexit'e dair gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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