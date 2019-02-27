Son Dakika Haberleri: Dolar 5.30'da yatay, haber akışı izleniyor

Dolar 5.30'da yatay, haber akışı izleniyor

17 dakika önce

Dün dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL'de gün 5.30'da yatay başladı.

Dolar 5.30'da yatay, haber akışı izleniyor, System.String[]
Dün dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL'de gün 5.30'da yatay başladı. Trump-Kim görüşmesi ve Brexit'e dair gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:35 

Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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