Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi
56 dakika önce
Fed öncesi dolar kuru 5.30 üzerinde hareket ederken, analistler oynaklığın düşük kaldığını, hareketin bant içinde olduğunu söylüyor.
Fed
öncesi dolar kuru 5.30 üzerinde hareket ederken, analistler oynaklığın düşük kaldığını, hareketin bant içinde olduğunu söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37
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