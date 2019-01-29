Son Dakika Haberleri: Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi

Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi

56 dakika önce

Fed öncesi dolar kuru 5.30 üzerinde hareket ederken, analistler oynaklığın düşük kaldığını, hareketin bant içinde olduğunu söylüyor.

Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi, System.String[]
Fed öncesi dolar kuru 5.30 üzerinde hareket ederken, analistler oynaklığın düşük kaldığını, hareketin bant içinde olduğunu söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 

Fed, Ekonomi
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