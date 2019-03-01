Son Dakika Haberleri: Dolar 5.34'ün üzerine çıktı, uzmanlar ne bekliyor?

Dolar 5.34'ün üzerine çıktı, uzmanlar ne bekliyor?

1 saat önce

ABD'de büyümenin dünyanın kalanından olumlu yönde ayrışmasıyla dolar değerlenirken, kur da 5.34'ün üzerine çıktı.

Dolar 5.34'ün üzerine çıktı, uzmanlar ne bekliyor?, System.String[]
ABD'de büyümenin dünyanın kalanından olumlu yönde ayrışmasıyla dolar değerlenirken, kur da 5.34'ün üzerine çıktı. Ancak oynaklığın ciddi şekilde azaldığına dikkati çeken uzmanlar, yukarı yönde sert hareketler beklemiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:35 

Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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