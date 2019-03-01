Dolar 5.34'ün üzerine çıktı, uzmanlar ne bekliyor?
1 saat önce
ABD'de büyümenin dünyanın kalanından olumlu yönde ayrışmasıyla dolar değerlenirken, kur da 5.34'ün üzerine çıktı.
ABD
'de büyümenin dünyanın kalanından olumlu yönde ayrışmasıyla dolar değerlenirken, kur da 5.34'ün üzerine çıktı. Ancak oynaklığın ciddi şekilde azaldığına dikkati çeken uzmanlar, yukarı yönde sert hareketler beklemiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:35
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