Dolar 5.64, euro 6.15, sterlin 6.95 lirada

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında yükselirken, zayıf gelen Almanya enflasyon verisine bağlı olarak euro dolar karşısında yaklaşık iki yılın en düşük düzeyine yakınlaştı.

Gelişmelerin de etkisiyle erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.6591 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.1495 lira ve en yüksek 6.1670 lirayı gördükten sonra, 6.15 - 6.16 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9376 lira ve en yüksek 6.9597 lirayı gördükten sonra 6.95 - 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın uluslararası piyasalara ilişkin bülteninde, "Haftanın ilk işlem gününde G10 para birimlerinin neredeyse tamamında dolara karşı değer kaybı görüldü. Dolar Endeksi 99.100 seviyesindeki açılış sonrası gün boyunca değerlenerek 99,400 seviyesine kadar yükseldi ve yüzde 0.30'a yakın primlenme gördü" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Momentumun zayıf olduğu EURUSD paritesinde ise gün içerisinde son 2 senenin en düşük seviyesi olan 1.0885 seviyesinde kadar geri çekilme görüldü. Almanya'dan gelen CPI verileri kurda volatilite artışına yol açmasa da Almanya büyüme rakamlarına yönelik gelebilecek negatif revizyonların kurdaki değer kaybına ek faktör olduğu not edildi. Seans boyunca yüzde 0.35 civarında değer kaybeden parite kapanış saatlerinde 1,09 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Cuma günü sert değer kaybeden GBPUSDU paritesi ise güçlü Dolar Endeksine rağmen yatay kapanış yapmayı başardı. Kapanış saatlerinde 1.2290 seviyesinde takip edilen para çifti için Salı ve Perşembe günleri açıklanacak olan Eylül ayına ait PMI verileri belirsizliğine bağlı olarak İngiltere ekonomisindeki son durum hakkında bilgiler içerecek olup, ay ortasındaki AB zirvesi öncesi parlamento ve BoJo hükümetinden Brexit anlaşması ve erken seçim takvimine yönelik açıklamalar Sterlin'deki kısa vadeli trend üzerinde etkili olmaya devam edecek."