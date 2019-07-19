Son Dakika Haberleri: Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada

2 saat önce

Dövizler haftanın son işlem gününe, dünkü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.

Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada, System.String[]
– Dövizler haftanın son işlem gününe, dünkü kapanış düzeylerinin hafif altında başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed politika yapıcılarının yükselen risklere karşı bir sigorta olarak ABD ekonomisini canlandırmaya, teşvik etmeye erkenden başlamaları gerekebileceğini söyledi.
Clarida, Fox Business Network'e yaptığı açıklamada, "İşler çok kötüye gidip sizi dramatik bir seri faiz indirimi yapmaya zorlayana kadar beklememelisiniz. Eğer gücünüz yetiyor ise veriler kararlı şekilde terse dönene kadar beklemek istemezsiniz" dedi.
Erken işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6065 lira ve en yüksek 5.6525 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,
euro en düşük 6.3223 lira ve en yüksek 6.3669 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0076 lira ve en yüksek 7.0865 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi? Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar 5.64 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.08 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]