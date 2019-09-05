Son Dakika Haberleri: Dolar 5.65 lira, euro 6.24 lira, sterlin 6.92 lirada
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Dolar 5.65 lira, euro 6.24 lira, sterlin 6.92 lirada

53 dakika önce

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi için elini güçlendirmesine bağlı olarak dövizlerde başlayan düşüş sürüyor.

Dolar 5.65 lira, euro 6.24 lira, sterlin 6.92 lirada, System.String[]

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi için elini güçlendirmesine bağlı olarak dövizlerde başlayan düşüş sürüyor.

Enflasyon verisi öncesi 5.80 liranın üzerinde hareket eden dolar 5.64 liraya kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 12 Eylül'deki ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'deki toplantılarında da faiz indirimi ve parasal gevşeme kararlarının çıkacağına ilişkin beklentiler de lirayı destekliyor.

Açılış işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6466 lira ve en yüksek 5.6792 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.2376  lira ve en yüksek 6.2776 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.28 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9223 lira ve en yüksek 6.9671 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınlağı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü harabeye çevirmiş olmasına ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızla büyüdüğüne işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'de yapılacak toplantısına da sunulacak olan Bej Kitap raporunda, "Tarifelere ve ticaret politikasında belirsizliğe ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen, işletmelerin çoğunluğu kısa vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ettiler" denildi.

Rapor, ABD'de işletmelerin yakın zamanda bir resesyon beklemediklerine ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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