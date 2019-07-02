Dolar, 5.65 seviyelerinde
16 dakika önce
Dün sert 5.6275 seviyesine kadar geriledikten sonra günü 5.6570 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yeni güne 5.65 seviyelerinde yatay başladı.
Dün sert 5.6275 seviyesine kadar geriledikten sonra günü 5.6570 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yeni güne 5.65 seviyelerinde yatay başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:33
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