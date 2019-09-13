Son Dakika Haberleri: Dolar 5.66, euro 6.27 ve sterlin 7.0 lirada
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Dolar 5.66, euro 6.27 ve sterlin 7.0 lirada

16 dakika önce

Dövizler, Merkez Bankası'nın politika faizini 325 bazpuan aşağı çekmesi ertesinde güne hafif yükselişle başladı.

Dolar 5.66, euro 6.27 ve sterlin 7.0 lirada, System.String[]

– Dövizler, Merkez Bankası'nın politika faizini 325 bazpuan aşağı çekmesi ertesinde güne hafif yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6663 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.2748 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9779 lira ve en yüksek 7.0071 lirayı gördükten sonra 7.00 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün TCMB kararı sonrası 103 bine kadar yükselen BIST 100 sonrasında 101.750 civarına kadar kar satışları etkili olsa da günü 102 bin 447'den tamamladı. Günlük grafiklerde göstergelerin yukarı yönlü eğilimini devam ettirdiği endekste önceki gün geçilen 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 150 altına sarkılmadığı sürece geri çekilmeler düzeltmek olarak izlenecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında yıl içinde görülen zirvelerin bulunduğu 104-106 bin aralığı hedef olmaya devam ediyor. Bu bölgeye olacak yükselişler 106 binin geçilmesi durumunda yeniden alım yapmak koşuluyla kısa vadeli pozisyonlar için kar alım seviyesi olarak kullanılabilir."

- İstanbul

Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:15 Kaynak: DHA
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