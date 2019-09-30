Dolar 5.67, euro 6.20 ve sterlin 6.97 lirada

– Dövizler, Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanması beklenirken, haftaya karışık başladı.

Philadelphia Merkez Bankası (Fed) Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarının şimdilik değiştirilmemesi gerektiğini söyledi: "İşlerin yerine oturmasını beklemeli, sıkı durmalı ve olayların nasıl gelişeceğini izlemeliyiz. Çoğunlukla ticaret ve uluslararası gelişmelerin oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğu ortada. İş kararlarını her şeyden çok etkileyen şey belirsizlik."

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6602 lira ve en yüksek 5.5776 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.1938 lira ve en yüksek 6.2132 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9570 lira ve en yüksek 6.9826 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Endeks mart ayından sonra ilk defa 105 bin seviyesini aşarak, 106 bin civarındaki yıl içi zirvelerine göz kırpmış oldu. Yaşanan son yükselişle birlikte önceki hafta görülen en yüksek seviye olan 103 bin 300 civarı çok güçlü bir destek konumuna geçti. Endekste bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükselişin devam etme olasılığı yüksek olacaktır. 106 bindeki yıl içi zirvelerin geçilmesi durumunda ise 107 bin 500 ve devamında 110-112 bin aralığı gündeme gelebilir. Bu nedenle kısa vadede endekste önemli bir destek kırılmadığı sürece stratejilerin yukarı yönlü oluşturulmaya devam edilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bugün 11: 00'da açıklanması beklenen Yeni ekonomi Programı'nın hareketliliğe neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı."

- İstanbul