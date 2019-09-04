Dolar 5.68, euro 6.24 ve sterlin 6.89 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında politika faizinde indirime gideceği beklentisi ve Ağustos enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle dövizler, Çarşamba gününe bir önceki kapanış düzeylerinin altında başladı.

St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi iki adımda 50 baz puan indirmek yerine, Eylül'de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

Seeking Alpha'nın haberine göre Bullard, gerek finansal piyasaların bir faiz indirimi beklentisinin ilerisine geçmek gerekse de yaklaştığına inandığı global ticaret savaşına karşı sigorta olarak Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.

Bullard, Fed'in yüzde 2.0 - 2.25 olan politika faiz oranının, ABD Hazine kağıtlarının getirilerinden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz çok yükseğiz; bu durumda piyasanın verdiği sinyale saygı duyacağım. Eylül toplantısında faizi 50 puan civarında düşürmeyi tartışmalıyız; Eylül'de 25 baz puan ve Ekim'de 25 baz puan faiz indirmek yerine, tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6806 lira ve en yüksek 5.7349 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2425 lira ve en yüksek 6.2967 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8878 lira ve en yüksek 6.9467 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirme yapıldı:

"Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi 12 Eylül'de gerçekleşecek olan TCMB toplantısında olası faiz indirim beklentilerini artıran bir gelişme oldu. Faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesiyle bankacılık endeksinde alımlar güç kazanırken BIST-100 Endeksi yurt dışı piyasalara göre olumlu bir seyir izledi. Bir süredir endekste gözlenen 95 bin – 97 bin 500 aralığındaki sıkışma alanının kırılmasının ardından endeksteki teknik görünüm toparlanma kaydederken 98 bin 500 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece 100 binli seviyelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Yükselişlerde 99 bin 500 – 100 bin 650 ve 101 bin 300 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 98 bin 500 – 97 bin 500 ve 200 günlük üssel ortalama 96 bin 200 seviyeleri destek konumundadır."