Dolar 5.69, euro 6.26 ve sterlin 7.08 lirada

– Dövizler, güne hafif düşüşle başladı.

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elindeki araçların hala çok etkili olduğunu vurguladı. Daly, Fed'in son 2 faiz indirimine ABD ekonomisine yönelik zayıf küresel büyüme, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlik gibi ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini söyledi. ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen Daly, ancak ticaret ve diğer belirsizliklerin işletmelerin harcamaları yavaşlatmalarına yol açtıklarını, gevşek para polikikasının bu düşüşü bir ölçüde karşıladığını vurguladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6905 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2563 lira ve en yüksek 6.2945 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0778 lira ve en yüksek 7.1195 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yeni güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste yukarı yönlü hareketlerde 100 bin 700 ve 500 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 101 bin 100 seviyeleri direnç noktalarıdır. Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 500 günlük ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu ve bankacılığın yükselişlere katkı vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Geri çekilmelerde ise 50 günlük basit hareketli ortalama (99 bin 600) ve mayıs ayından bu yana devam eden yükseliş trendinin geçtiği 98.250 seviyesi önemli destek noktalarıdır. Endeksin bu yükseliş trendi üzerindeki seyrini koruması önem taşımaktadır. Ayrıca bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları ve konu ile ilgili haber akışları endeksin seyri üzerinde etkili olabilecektir. "

- İstanbul