Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.09 lirada

Dövizler, yeni güne bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6690 lira ve en yüksek 5.6948 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2582 lira ve en yüksek 6.2944 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0795 lira ve en yüksek 7.1117 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BDDK haberinin etkisiyle bankacılık tarafında artan satış baskısı BIST-100 Endeksi'nde 500 günlük ortalamanın (101 bin 100) altındaki seviyeleri gündeme getirse de endeks kayıplarını geri almayı başardı. Yurt dışındaki görünüm dikkate alındığında güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100'de 101.100 seviyesini destek olarak izlemeye devam edeceğiz. 500 günlük ortalama altındaki olası kapanışlarda endeksteki satış baskısının hız kazandığı ve olumlu teknik görünümün zayıfladığı görülebilir. Bu durumda 100 bin 600 ve 99 bin 800 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 102 bin 500 ve 103 bin 500 seviyeleri direnç konumundadır. 500 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyonların korunabileceği görüşümüzü sürdürüyoruz."