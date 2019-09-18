Son Dakika Haberleri: Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.10 lirada
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Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.10 lirada

1 saat önce

Açılış öncesi işlemlerde: dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.

Dolar 5.69, euro 6.29 ve sterlin 7.10 lirada, System.String[]

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı: "BIST-100 Endeksi'nde dün 500 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 101 bin 125 seviyesi test edilirken petrol üretiminin beklenenden daha kısa sürede normale dönebileceğine yönelik haber sonrasında endeks kayıplarını bir miktar geri aldı. Fed toplantısı öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken BDDK haberinin ardından bugün bankacılık sektörünün performansı endeksin seyri üzerinde etkili olacaktır. 101 bin 125 altına sarkmalarda endeksteki satış baskısının devam ettiği görülebilir. Bu durumda 100.300 - 99.800 aralığı ve 99 bin seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 101 bin 900 ve 102 bin 500 kısa vadeli direnç noktaları olup devamında 103 bin 500 seviyesi direnç olarak önem taşımaktadır. "

Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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