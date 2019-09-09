Son Dakika Haberleri: Dolar 5.70, euro 6.29 ve sterlin 7.0 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

Dolar 5.70, euro 6.29 ve sterlin 7.0 lirada

1 saat önce

Enflasyonun beklentilerin altında artmasının Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini güçlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileriyle dövizler, haftaya düşüşle başladı.

Dolar 5.70, euro 6.29 ve sterlin 7.0 lirada, System.String[]
Enflasyonun beklentilerin altında artmasının Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini güçlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileriyle dövizler, haftaya düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.7004 lira ve en yüksek 5.7162 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,
euro en düşük 6.2873 lira ve en yüksek 6.3059 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.9959 lira ve en yüksek 7.0262 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Haftanın son günü özellikle bankacılık sektörüne yönelik haber akışlarının da etkisi ile bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışları izledik. Endekste önceki haftalarda görülen dip seviyeler ve bu dip seviyeleri referans alan yükselen trendin altına sarkmaması oldukça önemli. Bu bölge ana hatlarıyla 95-96 bin aralığını işaret ediyor. Bu bölgeye kadar olabilecek satışlar düzeltme hareketleri olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu trend değişmediği sürece buradaki geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturacağı kanaatindeyiz. Yukarıda ise geçtiğimiz hafta görülen zirveler ile 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 250 kritik gördüğümüz dirençler. Bu seviyeler aşılacak olursa endeksin 105-106 bin aralığında görülen yıl içi zirveleri test etme ihtimali artacaktır.


Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı 50 kilo veren oyuncu Akın Akınözü'nün değişimi herkesi şaşırttı Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar 5.70, euro 6.29 ve sterlin 7.0 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]