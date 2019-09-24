Son Dakika Haberleri: Dolar 5,70'in altına indi
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Dolar 5,70'in altına indi

39 dakika önce

Eylül ayının büyük bir bölümünü 5,70 lira civarında dalgalanarak sürdüren dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 5,70 liranın altına indi.

Dolar 5,70'in altına indi, System.String[]

Eylül ayının büyük bir bölümünü 5,70 lira civarında dalgalanarak sürdüren dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 5,70 liranın altına indi.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:35 
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