Dolar 5,70'in altına indi
39 dakika önce
Eylül ayının büyük bir bölümünü 5,70 lira civarında dalgalanarak sürdüren dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 5,70 liranın altına indi.
Eylül ayının büyük bir bölümünü 5,70 lira civarında dalgalanarak sürdüren dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde yeniden 5,70 liranın altına indi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:35
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