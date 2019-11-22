Dolar 5.70 lira, euro 6.31 lira, sterlin 7.37 lirada

ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin yanında, yıl sonuna doğru piyasalarda daralan hacimli işlemlerde dövizler yatay hareket ediyor. Piyasalara, 12 Aralık'ta yapılacak yılın son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentiler de yön veriyor.

Perşembe gününe 0.02 düşüşle 106 bin 802 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 315 puanı ve en yüksek 107 bin 307 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.02 yükselişle 106 bin 805 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 149 bin 975 puanı ve en yüksek 151 bin 360 puanı gördükten sonra, 151 bin 272 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.06 artışla 12.39 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi değişim göstermeyerek 11.86 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.6924 lira ve en yüksek 5.7036 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2977 lira ve en yüksek 6.3150 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3543 lira ve en yüksek 7.3752 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.