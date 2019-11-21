Dolar 5.70 lira, euro 6.32 lira, sterlin 7.38 lirada

ABD-Çin ticaret anlaşmasının birinci aşamasına ilişkin beklentilerin kırılmasına neden olan açıklama ve haberlerin etkisiyle küresel piyasalarda zayıflayan dolar, iç piyasada 5.70 lira dolayında tutunuyor.

Çarşamba gününe yüzde 0.18 düşüşle, 107 bin 340 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 106 bin 653 puanı ve en yüksek 108 bin 142 puanı puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.69 düşüşle 106 bin 785 puanda kapattı.

Gün içinde 150 bin puan ile 153 puan arasında hareket eden BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.73 düşüşle 150 bin 470 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 12.26 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.86 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarında;

dolar en düşük 5.6958 lira ve en yüksek 5.7086 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.2991 lira ve en yüksek 6.3295 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3616 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Ekim ayında yapılan faiz indirimine gerekçe olarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve buna bağlı oluşan belirsizlikleri gösterdi.

FOMC'nin tutanaklarında, belirsizliklere dayalı küresel büyümedeki yavaşlamanın ABD ekonomisine de yayılmakta olduğuna dikkat çekildi.

Fed'in 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda "Katılımcıların çoğu, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indiriminden sonra politika yaklaşımının, ılımlı büyüme, güçlü istihdam piyasası ve komitenin simetrik yüzde 2.0 hedefi yakın seyreden enflasyon görünümünü desteklemek için iyi bir şekilde ayarlanacağına karar verdi" denildi ve eklendi:

"Birçok katılımcı, bu toplantıda ek ılımlı gevşemenin, küresel büyümedeki devam eden zayıflık ve ticari

gelişmelere ilişkin belirsizliğin artması nedeniyle uygun olduğuna karar verdi."