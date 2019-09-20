Dolar 5,72 liranın üzerinde
1 saat önce
Fed faiz kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL haftanın son gününe 5,72 liranın üzerinde başladı.
Fed faiz kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL haftanın son gününe 5,72 liranın üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:00
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi