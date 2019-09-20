Son Dakika Haberleri: Dolar 5,72 liranın üzerinde
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Dolar 5,72 liranın üzerinde

1 saat önce

Fed faiz kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL haftanın son gününe 5,72 liranın üzerinde başladı.

Dolar 5,72 liranın üzerinde , System.String[]

Fed faiz kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL haftanın son gününe 5,72 liranın üzerinde başladı.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:00 
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