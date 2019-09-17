Son Dakika Haberleri: Dolar 5.73, euro 6.31 ve sterlin 7.12 lirada
Son Dakika Ekonomi Haber

Dolar 5.73, euro 6.31 ve sterlin 7.12 lirada

1 saat önce

Dövizler, yeni işlem gününe bir önceki düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Dolar 5.73, euro 6.31 ve sterlin 7.12 lirada, System.String[]

Dövizler, yeni işlem gününe bir önceki düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7237 lira ve en yüksek 5.7386 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.3005 lira ve en yüksek 6.3203 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1111 lira ve en yüksek 7.1274 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurt dışındaki zayıf görünümün etkisiyle BIST-100 dün aşağı yönlü bir seyir izlendi. Ancak 500 günlük basit hareketli ortalamasının geçtiği 101 bin 150 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü sürdürüyoruz. Güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste tekrardan pozitif bir fiyatlamanın etkili olması durumunda 103 bin 500 kısa vadeli direnç konumunda olup devamında 2019 yılı zirvelerinin bulunduğu 104 – 106 bin aralığı hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 102 bin 100 ve devamında 101 bin 150 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 101 bin 150 altındaki kapanışlarda satış baskısının artış kaydettiği ve 100 bin– 99 bin aralığı tekrardan gündeme geldiği izlenebilir."

Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 açıklaması: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün
Şeyma Subaşı, ten rengi bluzu ve iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada olay oldu Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar 5.73, euro 6.31 ve sterlin 7.12 lirada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]