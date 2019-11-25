Dolar 5.73 lira, euro 6.32 lira, sterlin 7.39 lirada

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler izlenirken, iç piyasada da, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor. Erken saatlerde yatay hareket eden döcvizler yönünü hafif yukarıya çevirdi.

Güne yüzde 0.57 artışla 107 bin 193 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 105 bin 222 puanı ve en yüksek 107 bin 846 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 1.00 düşüşle 105 bin 519 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.05 artarak 12.53 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstemeyerek 11.86 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.7051 lira ve en yüksek 5.7489 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.2928 lira ve en yüksek 6.3331 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3359 lira ve en yüksek 7.4069 lirayı gördükten sonra 7.38– 7.39 lira aralığında işlem görüyor.