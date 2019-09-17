Son Dakika Haberleri: Dolar 5,73 liradan güne başladı
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Dolar 5,73 liradan güne başladı

1 saat önce

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.

Dolar 5,73 liradan güne başladı, System.String[]

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:35 
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