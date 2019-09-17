Dolar 5,73 liradan güne başladı
1 saat önce
Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.
Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:35
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