Dolar 5.74 lira, euro 6.33 lira, sterlin 7.41 lirada

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu sinyaller gelirken, iç piyasada, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.57 artışla 107 bin 193 puanla başladığı haftanın ilk gününü yüzde 1.13 kayıpla 105 bin 382 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlem yüzde 12.49 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 12.02 düzeyinde gerçekleşti.

dolar en düşük 5.7379 lira ve en yüksek 5.7517 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.3212 lira ve en yüksek 6.3387 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4155 lira ve en yüksek 7.4211 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın Gündem Özeti'nde, şu değerlendirme yapıldı:

"Kasım ayından itibaren pozitif bir fiyatlamanın yaşandığı BIST-100 Endeksi'nde S-400 ile ilgili haber akışının ardından dün satış baskısının artış kaydederken endeks negatif ayrışma kaydetti.

"Bir süredir önemine vurgu yaptığımız ve takip ettiğimiz 106,000 – 105,500 destek bölgesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştiren BIST-100 Endeksi'nde kısa vadeli teknik görünüm zayıflama kaydetti.

"Yaşanabilecek olası tepki alımlarının güç kazanabilmesi için 106,000 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. 106,000 üzerinde 107,300 ve 108,150 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 106,000 altında kalındığı sürece 104,400 – 103,000 ve 101,800 seviyeleri gündeme gelebilecektir.

"ABD – Türkiye ilişkilerine ilişkin gelişmeler endeksin seyri üzerinde belirleyici olacaktır."