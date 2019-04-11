Dolar 5.74'ün üzerine çıktı

Seçim belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda dolar/TL'de yukarı hareket hızlandı. Kur yüzde 1 primle 5.74'ü üzerine çıktı.

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