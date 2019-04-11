Son Dakika Haberleri: Dolar 5.74'ün üzerine çıktı

Dolar 5.74'ün üzerine çıktı

2 saat önce

Seçim belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda dolar/TL'de yukarı hareket hızlandı.

Dolar 5.74'ün üzerine çıktı, System.String[]
Seçim belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda dolar/TL'de yukarı hareket hızlandı. Kur yüzde 1 primle 5.74'ü üzerine çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:24 
Ekonomi
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