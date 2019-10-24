Dolar, 5.75'in altında güne başladı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liradan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04
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