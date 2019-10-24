Son Dakika Haberleri: Dolar, 5.75'in altında güne başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar, 5.75'in altında güne başladı

Dolar, 5.75'in altında güne başladı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liradan işlem görüyor.

Dolar, 5.75'in altında güne başladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası düşüşünü hızlandıran dolar 5,73 liradan işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 
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