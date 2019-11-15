Dolar 5.75 lira, euro 6.34 lira, sterlin 7.41 lirada

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğunu açıklamasının ardından küresel piyasalarda artan risk iştahıyla güç kazanan dolar, yeni güne 5.75 lirada başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Çarşamba günü spot kapanış yüzde 12.59 valörde son işlem yüzde 12.47 düzeyinde, Perşembe günü de spot kapanış yüzde 12.51, valörde son işlem yüzde 12.47 düzeyinde gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilde Çarşamba günü spot kapanış yüzde 12.22 valörde son işlem yüzde 12.22 düzeyinde, Perşembe günü de spot kapanış yüzde 12.15, valörde son işlem yüzde 12.18 düzeyinde gerçekleşti.

Moody's Investors Service, küresel ekonomide uzun dönemli bir yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çekti, ancak, 2020 ve 2021 yıllarında bir durgunluk beklenmediğini belirtti.

"Küresel Makro Görünüm" raporunda, büyük ekonomimlerde iş dünyası güveninin ticaret politikası belirsizliğinni etkisi ile kötümser hale gelmeye başladığına işaret ederek, küresel büyümenin gelecek iki yılda zayıf olmayı sürdüreceğine dikkat çekildi.

Küresel ekonominin 2020 veya 2021'de bir resesyona girmesini beklemediği de belirtilen Moody's raporunda, "Bununla birlikte, yapısal şekilde düşük büyüme, düşük enflasyon ve sınırlı politika hareket alanının olduğu cari ekonomik ortam küresel ekonomiyi negatif gelişmelere karşı dana kırılgan hale getiriyor" uyarısı yapıldı.

Erken işlemlerde,

dolar en düşük 5.7457 lira ve en yüksek 5.7613 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3546 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4044 lira ve en yüksek 7.4218 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.