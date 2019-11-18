Dolar 5.75 lira, euro 6.36 lira, sterlin 7.43 lirada

Dövizler piyasaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptıkları görüşme sonrası gelişmelere odaklanacağı yeni haftaya da yatay başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanış yüzde 12.41 oldu. İki yıllık gösterge tahvil de Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.12 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.69'dan yüzde 12.18'e geriledi. Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.18 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 10.46, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.76 ve yüzde 9.16 olarak gerçekleşti.

Erken işlemlerde,

dolar en düşük 5.7450 lira ve en yüksek 5.7518 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3513 lira ve en yüksek 6.3647 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4206 lira ve en yüksek 7.4370 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

Dallas Fed (Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin gelecek yıl bir resesyona girmesini beklemediğini ve güçlü tüketici harcamalarının ABD ekonomisinin potansiyel ters rüzgarların üstesinden gelmesine yardım edebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Sıkı bir istihdam piyasası ve güçlü tüketici harcamalarının işletme yatırımlarında yavaşlama, zayıf imalat ve global bir yavaşlamanın ortaya koyduğu aşağı yönlü rikslere karşı koymakta olduklarını belirten Kaplan,

"Tüketim oldukça iyi durumda. Bu, ekonomi için büyük bir destek ve 2020'de büyüme cansız olsa bile bir resesyon beklemiyorum" diye konuştu ve ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.0 dolayında büyümesini beklediğini de ekledi.