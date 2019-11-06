Dolar 5.75 lira, euro 6.37 lira, sterlin 7.41 lirada

Jeopolitik ve küresel gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı.

Salı gününe yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.7495 lira ve en yüksek 5.7585 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3797 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4070 lira ve en yüksek 7.4214 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Salı günü de spot kapanışta yüzde 12.64, valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.68 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu. Salı günü ise spot kapanışta yüzde 12.29 valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.