Dolar 5,75 liranın üzerinde
16 dakika önce
Yeni haftaya 5,71 seviyelerinde 'merhaba' diyen dolar/TL, dün gün içerisinde yükselişe geçerek 5,76'nın üzerini görmüştü.
Yeni haftaya 5,71 seviyelerinde 'merhaba' diyen dolar/TL, dün gün içerisinde yükselişe geçerek 5,76'nın üzerini görmüştü. Kur bu sabah da güne 5,76 liranın üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:30
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