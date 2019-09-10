Son Dakika Haberleri: Dolar 5,75 liranın üzerinde
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Dolar 5,75 liranın üzerinde

16 dakika önce

Yeni haftaya 5,71 seviyelerinde 'merhaba' diyen dolar/TL, dün gün içerisinde yükselişe geçerek 5,76'nın üzerini görmüştü.

Dolar 5,75 liranın üzerinde, System.String[]

Yeni haftaya 5,71 seviyelerinde 'merhaba' diyen dolar/TL, dün gün içerisinde yükselişe geçerek 5,76'nın üzerini görmüştü. Kur bu sabah da güne 5,76 liranın üzerinde başladı.

Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:30 
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