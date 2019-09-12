Dolar 5.76, euro 6.35 ve sterlin 7.11 lirada

– Dövizler, Merkez Bankası'nın, piyasa beklentisinin 200- 300 baz puan indirim olduğu faiz kararı beklenirken güne hafif yükselişle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7473 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.3294 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0889 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST-100 Endeksi'nde olumlu görünüm ve yukarı yönlü fiyatlamaların bu hafta da devam ettiği izleniyor. Bankacılık tarafından gelen katkıyla 500 günlük basit hareketli ortalama (101 bin 200) aşılırken ortalama üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. 103 bin 500 ilk güçlü direnç seviyesi iken, sonrasında bu yıl içinde görülen zirvelerin bulunduğu 104-106 bin aralığı hedef konumda olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 101 bin 200 önemli bir destek konumunda olup devamında 100 bin 750 ve 100 bin seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün 14: 00'da gerçekleşecek TCMB toplantısı ve faiz kararı endeksin seyri üzerinde etkili olacaktır. Karar sonrasında ilk fiyatlamalarda volatilitenin artış kaydettiği görülebilir."

- İstanbul