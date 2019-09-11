Dolar 5.78, euro 6.39 ve sterlin 6.15 lirada

– Dövizler, Merkez Bankasının faiz kararı beklenirken güne hafif yükselişle başladı. Avrupa Birliği
, Birlik'in ekonomisinin yavaşladığı ve para politikasının ekonomiyi canlandırma yönünde atılabilecek adımlarda sınırına yaklaşmış olduğu ortamda sıkı bütçe kuralları için yeni bir gözden geçirme başlatıyor. AB Dönem Başkanı Finlandiya
tarafından hazırlanan belgede, AB'nin bütçe kurallarında reformun Cumartesi günü Helsinki'de yapılacak maliye bakanları toplantısında ele alınması öngörülüyor.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.7666 lira ve en yüksek 5.7876 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,
euro en düşük 6.3693 lira ve en yüksek 6.3976 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.1222 lira ve en yüksek 7.1594 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Dün de yükselişini devam ettiren BIST 100 endeksin 500 günlük ortalamasının bulunduğu 101 bin 180'in hemen üzerinde kapandı. Teknik göstergelerin pozitif seyrini devam ettirdiği endekste bu seviyenin üzerinde 103 bin 500 ilk direnç iken, sonrasında bu yıl içinde görülen zirvelerin bulunduğu 104-106 bin aralığı hedef konumda olacaktır. Bugün kısa vadede izleyeceğimiz ilk destek ise 100 bin 750 olacak. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı oluşturmaya devam edecektir. Yarınki merkez bankası kararı öncesinde volatilitede bir miktar artış söz konusu olabilir."
- İstanbul