Dolar 5.80 lira, euro 6.47 lira, sterlin 7.67 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.80 lira, euro 6.47 lira, sterlin 7.67 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.80 lira, euro 6.47 lira, sterlin 7.67 lirada

6 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14: 00'te açıklanacak faiz kararları öncesinde, dolar 5.80 düzeyindeki yerini koruyor.

Dolar 5.80 lira, euro 6.47 lira, sterlin 7.67 lirada, System.String[]

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14: 00'te açıklanacak faiz kararları öncesinde, dolar 5.80 düzeyindeki yerini koruyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba günü en düşük 107 bin 465 puanı ve en yüksek 108 bin 218 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.08 düşüşle 107 bin 921 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 artışla 12.50 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.58 düşüşle 12.00 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.7983 lira ve en yüksek 5.8113  lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.4514 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6535 lira ve en yüksek 7.6852 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Politika faizinin sabit tutulması kararı oybirliğiyle alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020'deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, ekonomide görünümün "risklere karşın" olumlu olduğunu vurguladı ve sürekli olarak hedefin altında gelişen enflasyonda baskıların zayıf kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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