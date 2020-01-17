Dolar 5.85 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.66 lirada

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü gelen 75 baz puanlık faiz indirimi sonrası dövizler yatay seyrediyor.

Merkez Bankası, Perşembe günü politika faizini 0.75 puan indirmle yüzde 12'den yüzde 11.25'e düşürdü.

Borsa İstanbul Endeksi, Perşembe gün içinde en düşük 120 bin 763 puanı ve en yüksek 122 bin 482 puanı gördükten sonra gün sonunda değişmeyerek 121 bin 1 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi de en düşük 175 bin 120 puan ve en yüksek 179 bin 228 puanı gördükten sonra gün sonunda 176 bin 872 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de değişmeyerek sırasıyla yüzde 10.90 ve yüzde 10.23 oldu.

Merkez Bankası'ndan gün içinde gelecek olan kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi beklenirken, açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.8525 lira ve en yüksek 5.8642 lirayı gördükten sonra 5.85-5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5179 lira ve en yüksek 6.5553 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6540 lira ve en yüksek 7.6715 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem gördü.