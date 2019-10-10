Dolar 5.86 lira, euro 6.45 lira, sterlin 7.18 lirada

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle beş haftanın en yüksek düzeylerine yükselen dövizler yeni güne Çarşamba gününün düzeylerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi Çarşamba günü, yüzde 2.0'den çok düşüşle 100 bin puanın altına geriledi. Güne yüzde 0.28 artışla 102 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 622 ve en yüksek 102 bin 602 puanı gördükten sonra, yüzde 2.17 düşüşle 99 bin 648 puanda kapandı.

Erken işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8662 lira ve en yüksek 5.8796 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.4447 lira ve en yüksek 6.4700 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1687 lira ve en yüksek 7.1989 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed Eylül toplantısında faiz indirimini birçok politika yapıcı destekse de, para politikasının gelecekteki gelişimine ilişkin fikir ayrılıkları artmaya devam ediyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantının tutanaklarına göre, Fed kısa vadeli para piyasalarındaki karışıklıktan sonra bilanço büyüklüğünün artırılıp artırılmayacağını değerlendirmek gerekeceğini kabul etti.

Fed politika yapıcıları 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda 3'e karşı 7 oyla politika faizinin 25 baz indirilerek yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına düşürülmesine karar vermişlerdi. Fed tutanaklarında "Birçok katılımcı, federal fonların hedef aralığının 25 baz puan indirilmesinin uygun olacağını düşündü" denildi.

Ancak, toplantı ortak kanıyla sona erdi. Bütün üyeler genel olarak Trump yönetiminin, özellikle Çin ile tırmanan ticaret savaşları, yavaşlayan küresel büyüme ve Brexit gibi diğer gelişmelerle ilgili riskler nedeniyle daha fazla endişeli olurken, bu risklerin ABD ekonomisi için ne anlama geldiği konusunda farklı fikirler ortaya koydular.