Dolar 5,88'in üzerini gördü
1 saat önce
Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor.
Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor. Dolar/TL kuru 5,88'in üzerini gördü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:21
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