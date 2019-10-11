Son Dakika Haberleri: Dolar 5,88'in üzerini gördü
Son Dakika Ekonomi Dolar 5,88'in üzerini gördü

Dolar 5,88'in üzerini gördü

1 saat önce

Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor.

Dolar 5,88'in üzerini gördü, System.String[]

Jeopolitik gelişmeler ile sert satış baskısı altında kalan yurtiçi piyasalar haftanın son gününde hareketli saatler geçiriyor. Dolar/TL kuru 5,88'in üzerini gördü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:21 
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