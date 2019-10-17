Son Dakika Haberleri: Dolar 5,88 liradan güne başladı
Son Dakika Ekonomi Dolar 5,88 liradan güne başladı

Dolar 5,88 liradan güne başladı

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı.

Dolar 5,88 liradan güne başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27 
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