Dolar 5,88 liradan güne başladı
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve heyeti arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27
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