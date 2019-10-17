Dolar 5.89, euro 6.53 ve sterlin 7.52 lirada

ABD-Çin ticaret anlaşmasının yapılabileceğine ilişkin kuşkuların artması ve ABD perakende satış verilerinin beklenenden düşük çıkması üzerine küresel piyasalarda gerileyen dolar yeni güne 5.89 lira dolayında başladı.

Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, yetkililerin hala para piyasalarında likiditeyi arttırmaya yönelik çözümleri değerlendirdiğini ve rezervlerin neden bankacılık sistemi içinde dolaşımda olmadığını incelediğini söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta bankacılık sistemindeki rezervlerin yaklaşık 1.5 trilyon dolara ya da Eylül ayı başlarında para piyasası oranlarında oynaklık yaşanmadan önceki düzeyine getirmek için bir ay içinde kısa vadeli hazine bonosu olarak 60 milyar dolar alacağını açıkladı.

Illinois , Peoria'da gazetecilere açıklama yapan Evans, bunun yalnızca rezevlerin düzeyi konusu olmadığını, ikinci bir boyutunun rezervlerin az sayıda daha büyük bankalarda yoğunlaşması olduğunu vurguladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8746 lira ve en yüksek 5.8951 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,

euro en düşük 6.5147 lira ve en yüksek 6.5339 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5103 lira ve en yüksek 7.5664 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.