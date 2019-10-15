Dolar 5,89 lira, euro 6.50 lira, sterlin 7.43 lirada

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yaptırımların, piyasaların öngörülerinden daha hafif olacağına ilişkin algılara bağlı olarak dövizler Pazartesi gününe göre 3-5 kuruş geriledi.

Trump, Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının görüşmelerini durduracağını ve Türkiye'den çelik alımlarına uygulanan gümkük vergisini yüzde 50 artırılacağını açıkladı.

Gelişmelerin ardından yeni günün ilk işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8732 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,

euro en düşük 6.4860 lira ve en yüksek 6.5484 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4281 lira ve en yüksek 7.4924 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında hareket ediyor.

Pazartesi gününe yüzde 1.06 düşüşle 97 bin 979 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 382 puanı ve en yüksek 98 bin 74 puanı gördükten sonra, yüzde 5.1 düşüşle 93 bin 981 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, en yüksek 136 bin 892 puanı gördükten sonra, günü yüzde 8.21 düşüşle 127 bin 496 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7.31 artışla 15.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 4.79 artarak 15.96 düzeyine geriledi.