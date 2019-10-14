Son Dakika Haberleri: Dolar 5.90, euro 6.51 ve sterlin 7.42 lirada
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.90, euro 6.51 ve sterlin 7.42 lirada

Dolar 5.90, euro 6.51 ve sterlin 7.42 lirada

45 dakika önce

ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde gelişme sağlanmasıyla, küresele piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 5.90 lira sınırını aştı.

Dolar 5.90, euro 6.51 ve sterlin 7.42 lirada, System.String[]

ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde gelişme sağlanmasıyla, küresele piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 5.90 lira sınırını aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile üzerinde çalıştıkları, ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmanın ilk aşamasının çerçevesini çizdi ve Çin ürünlerinden alınacak ek gümrük vergisini askıya aldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarım, para birimleri ve bazı yönleriyle fikri mülkiyet haklarını kapsayan anlaşmanın ilk aşamasınaü ilişkin ayrıntı verilmedi.

İki ülke arasında yazılı bir anlaşmanın sağlanmasının beş haftayı bulabileceğini vurgulayan Trump, bu süreçte anlaşmanın gerçekleşmeme olasılığı olduğunu da söyledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8895 lira ve en yüksek 5.9029 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5184 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4252 lira ve en yüksek 7.4613 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:27 Kaynak: DHA
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