Dolar 5.90'ı geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.90'ı geçti - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.90'ı geçti

11 dakika önce

Geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar 5.90'ı geçti, System.String[]

Geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.

TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:33 
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