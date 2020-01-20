Dolar 5.90'ı geçti
11 dakika önce
Geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.
Geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:33
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