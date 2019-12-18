Dolar 5.90 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.74 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.90 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.74 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.90 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.74 lirada

7 saat önce

Faizlerdeki düşüşün yanında jeopolotik gelişmelerin de etkisiyle dövizlerde artış sürüyor.

Dolar 5.90 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.74 lirada, System.String[]

Faizlerdeki düşüşün yanında jeopolotik gelişmelerin de etkisiyle dövizlerde artış sürüyor. Dolar yeni günde 5.90 lira sınırını aşarken, Brexit belirsizlikleriyle küresel piyasalarda yeniden gerileyen sterlin Salı günündeki düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.33 artışla 111 bin 495 puanda başladığı Salı gününü yüzde 0.05 düşüşle 111 bin 73 puanda tamamladı. Güne yüzde 0.34 artışla 157 bin 843 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, yüzde 0.28 düşüşle 156 bin 857 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise Salı günü 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.52 ve yüzde 11.86 düzeyinde işlem gördü.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9041 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.91 lira aralığında,

euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5759 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6986 lira ve en yüksek 7.7410 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında hareket ediyordu.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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