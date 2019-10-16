Dolar 5.91, euro 6.54 ve sterlin 7.56 lirada

Dövizler, güne karışık başladı, dolar ve euro hafif yükselirken, sterlin geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.9128 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.5232 lira ve en yüksek 6.5503 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5507 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.56 – 7.57 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD'den gelen yaptırım açıklamalarının korkulduğu kadar sert olmaması nedeniyle önceki günkü satışların ardından dün tepki veren BIST 100'de bugün bankacılık sektöründeki hareketler yakından takip edilecek. Halkbank hakkında ABD'de hazırlanan iddianame ve BIST 30 kapsamında yer alan yedi bankaya getirilen açığa satış yasağı haberinin yansımaları takip edilecek. 94 bin 350'nin ilk destek olduğu endekste haftanın en kritik seviyesi pazartesi günü görülen en düşük seviye olan 93 bin 380 olacaktır. Bu seviyenin altına sarkılması satışların sertleşmesine neden olabilir. Yukarıda ise 95 bin 850 ve devamında 96 bin 300 ilk dirençler olarak takip edilebilir. Herhangi bir sebeple 96 bin 300 geçilecek olursa yükselişler hız kazanabilir."