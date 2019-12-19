Dolar 5.92 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.76 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.92 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.76 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.92 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.76 lirada

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, iç piyasada yeni güne 5.92 lirada başladı.

Dolar 5.92 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.76 lirada, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, iç piyasada yeni güne 5.92 lirada başladı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump hakkında, görevi kötüye kullanma ve Kongre faaliyetlerine engel olma suçundan dolayı azil soruşturması yürütülmesinin Senato'da oylanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Çarşamba gününe 0.46 düşüşle 110 bin 563 puanda başladıktan sonra en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 110 bin 848 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 110 bin 574 puanda kapattı. BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 154 bin 684 puanı ve en yüksek 156 bin 347 puanı gördükten sonra, yüzde 0.79 düşüşle 155 bin 612 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.09 artışla 12.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.94 artışla 12.11 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9176 lira ve en yüksek 5.9285  lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,

euro en düşük 6.5801 lira ve en yüksek 6.6006 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7463 lira ve en yüksek 7.7623 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında hareket ediyordu.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
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