Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada

6 saat önce

Merkez Bankası'nın son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle, liranın benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına bağlı olarak yükselen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Dolar 5.93 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle, liranın benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına bağlı olarak yükselen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Perşembe gününe yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 110 bin 485 puanı ve en yüksek 111 bin 274 puanı gördükten sonra, yüzde 0.02 artışla 110 bin 599 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, Çarşamba günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.57, valörde son işlemde yüzde 12.7 düzeyinde olan 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Perşembe günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde son işlemde yüzde 12.73 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Çarşamba günü spot kapanışta yüzde 12.11, valörde son işlemde yüzde 12.14 olan bileşik getiri Perşembe günü spot kapanışta yüzde 11.98, valörde son işlemde yüzde 11.95 düzeyindeydi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9264 lira ve en yüksek 5.9451  lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.5940 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7197 lira ve en yüksek 7.7420 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında hareket ediyordu.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:14 Kaynak: DHA
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