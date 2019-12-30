Dolar 5.93 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.93 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.93 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada

6 saat önce

Dövizler, haftanın ilk işlem günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor.

Dolar 5.93 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada, System.String[]

Dövizler, haftanın ilk işlem günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başladığı Cuma günü, en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanın ardından 159 bin 200 puan düzeylerinde yatay hareket ediyordu.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin getirisi ise yüzde 0.68 düşüşle yüzde 11.69'a geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.9370 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

euro en düşük 6.6600 lira ve en yüksek 6.6707 lirayı gördükten sonra, 6.66 - 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7758 lira ve en yüksek 7.8095 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyordu.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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