Dolar 5.94 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.74 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.74 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.74 lirada

6 saat önce

Dövizler yeni günü, hafta başındaki düzeylerinde başlarken, yatırımcılar, Çarşamba günü ekonomik güven endeksi verilerini, Perşembe günü Merkez Bankası'nın Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısından çıkacak mesajları, Cuma günü de kredi derecelendirme şirketi Standard &...

Dolar 5.94 lira, euro 6.54 lira, sterlin 7.74 lirada, System.String[]

Dövizler yeni günü, hafta başındaki düzeylerinde başlarken, yatırımcılar, Çarşamba günü ekonomik güven endeksi verilerini, Perşembe günü Merkez Bankası'nın Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısından çıkacak mesajları, Cuma günü de kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors'un piyasaların kapanmasından sonra beklenen değerlendirmelerini izleyecek.

Salı gününe yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.29 düşüşle 119 bin 801 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.23 düşüşle 174 bin 717 puanda kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ne (TLREF) endeksli tahvil ihracında toplam 4.0 milyar lira borçlandı. Hazine ihalesinde dönemsel getiri yüzde 2.46, ortalama fiyat 100,280 lira oldu.

Hazine ilk TLREF endeksli tahvil ihracı öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.25 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan (PY), 650 milyon lirası kamudan olmak üzere toplam 1.9 milyar lira borçlandı.

Hazine TL ihraçlarının, "gerek finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse de TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak, anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak" amacıyla yapılacağını açıklamıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşerek 10.22'ye gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.10 düşüşle 10.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9367 lira ve en yüksek 5.9450 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5437 lira ve en yüksek 6.5547 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7339 lira ve en yüksek 7.7440 lirayı gördükten sonra 7.74– 7.75lira aralığında hareket ediyor.


Merkez Bankası, Çarşamba, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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