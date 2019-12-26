Dolar 5.94 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada

6 saat önce

Küresel düzeyde birçok piyasanın Noel tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle düşü hacimli işlemlerde hafif yükselen dolar, iç piyasada haftanın ilk yarısındaki düzeylerini koruyor.

Dolar 5.94 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.72 lirada, System.String[]

Küresel düzeyde birçok piyasanın Noel tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle düşü hacimli işlemlerde hafif yükselen dolar, iç piyasada haftanın ilk yarısındaki düzeylerini koruyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.22 artışla 113 bin 397 puanda başladığı Çarşamba günü, en düşük 113 bin 62 puanı ve en yüksek 113 bin 584 puanı gördükten sonra, yüzde 0.16 artışla 113 bin 329 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi de, yüzde 0.18 artışla 158 bin 902 puanda başladığı gün içinde en düşük 158 bin 574 puanı ve en yüksek 169 bin 482 puanı gördükten sonra, yüzde 021 artışla 158 bin 950 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.24, iki yıllık gösterge tahvilde ise spot piyasada ortalama bileşik getiri yüzde 11.79 oldu.

Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9335 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5743 lira ve en yüksek 6.5958 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6914 lira ve en yüksek 7.7264 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında hareket ediyordu.


Borsa İstanbul, Sterlin, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:23 Kaynak: DHA
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