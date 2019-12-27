Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada

6 saat önce

Dövizler, haftanın son işlem günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde seyrediyor.

Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada, System.String[]

Dövizler, haftanın son işlem günü açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde seyrediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.16 artışla 113 bin 514 puanda başladığı Perşembe günü, en düşük 113 bin 116 puanı ve en yüksek 114 bin 535 puanla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra, yüzde 0.29 artışla 113 bin 653 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 495 puanı ve en yüksek 160 bin 854 puanı gördükten sonra, yüzde 0.16 artışla 159 bin 205 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin getirisi ise yüzde 0.25 düşüşle yüzde 11.77'ye geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9447 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.1646 lirayı gördükten sonra, 6.60- 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında hareket ediyordu.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler

Son Dakika Haberleri
15:34 İÇDAŞ'ta görev değişikliği - Son Dakika Ekonomi
15:31 Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor - Son Dakika Ekonomi
15:30 TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de... - Son Dakika Ekonomi
15:20 Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu - Son Dakika Ekonomi
15:14 TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk.... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:40:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.72 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]