Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.73 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.73 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.73 lirada

6 saat önce

Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor.

Dolar 5.94 lira, euro 6.60 lira, sterlin 7.73 lirada, System.String[]

Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor.

Salı gününe yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 112 bin 783 puanı ve en yüksek 113 bin 395 puanı gördükten sonra, yüzde 0.87 artışla 113 bin 153 puanda kapandı. BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 158 bin 67 puanı ve en yüksek 159 bin 544 puanı gördükten sonra, 158 bin 616 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 12.47 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.08 düşüşle yüzde 11.89 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9402 lira ve en yüksek 5.9512 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5931 lira ve en yüksek 6.6177 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6892 lira ve en yüksek 7.7288 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyordu.


Sterlin, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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