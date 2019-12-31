Dolar 5.94 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada

6 saat önce

Dövizler, yılın son işlem gününe, bir önceki kapanış düzeylerine yakın başladı.

Dolar 5.94 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada, System.String[]
– Dövizler, yılın son işlem gününe, bir önceki kapanış düzeylerine yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Pazartesi en düşük 114 bin 57 puanı ve en yüksek 114 bin 962 puanı gördükten sonra yüzde 94 yükselişle 114 bin 754 puandan kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 artışla 161 bin 298 puana yükseldi.

Açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.9419 lira ve en yüksek 5.9509  lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6569  lira ve en yüksek 6.6755 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7991 lira ve en yüksek 7.8179 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında hareket ediyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD ve Çin'in birinci faz ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından piyasalarda dikkatler Ocak ayı içinde gerçekleşmesi beklenen imza sürecine çevrilecek. Küresel hisse piyasalarında dün kar satışları etkili olurken, BIST100 Endeksi ise pozitif seyrini sürdürerek günü yüzde 0.94'lük yükselişle 114 bin 754 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hakim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı bir açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 5,94 – 5,95 aralığında bulunan  dolar/lira, 08: 45 itibariyle 5.94'lü seviyelerden işlem görmekte. BIST100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz."


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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