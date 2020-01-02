Dolar 5.94 lira, euro 6.67 lira, sterlin 7.86 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dolar 5.94 lira, euro 6.67 lira, sterlin 7.86 lirada - Son Dakika Ekonomi

Dolar 5.94 lira, euro 6.67 lira, sterlin 7.86 lirada

6 saat önce

Dövizler, yılın ilk işlem gününde açılışında, bir önceki kapanış düzeylerinin altında hareket ediyor.

Dolar 5.94 lira, euro 6.67 lira, sterlin 7.86 lirada, System.String[]

Dövizler, yılın ilk işlem gününde açılışında, bir önceki kapanış düzeylerinin altında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 2019'un son gününe  0.28 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 418 puanı ve en yüksek 115 bin 312 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.29 düşüşle 114 bin 424 puanda tamamladı. Böylece, 2018 yılını 91 bin 270 puanda tamamlayan BIST100'ün yıllık artışı yüzde 25.37'ye ulaştı. Salı günü BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 159 bin 969 puanı ve en yüksek 161 bin 943 puanı gördükten sonra, yüzde 0.70 düşüşle 160 bin 168 puana geriledi.

Döviz piyasasında 2018 yılını 5.29 lirada kapattıktan sonra, 2019 yılını da 5.95 lirada geride burakan doların lira karşısındaki yıllık artışı da yüzde 12'yi aşarak yüzde 12.5'i buldu.

Yeni yılın ilk işlem günü açılış öncesi işlemlerde;

dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9519  lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.6601 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.

Piyasalarda Cuma günü açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi bekleniyor. Baz etkisinin, Kasım ayında tersine etki ettmesiyle yeniden yukarıya dönerek iki haneye yükselen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin, 2019 yılında yüzde 11.5 - 12.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Aralık'ta aylık yüzde 1.07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 1.40 arttı. Yıllık bazda, Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 13.41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 7.68 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyatlar aylık bazda;

Ev Eşyası harcamaları yüzde 1.74,

Gıda Harcamaları yüzde 1,55,

Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları yüzde 1.08,

Konut harcamaları yüzde 0.82,

Sağlık ve Kişisel - Bakım harcamalar yüzde 0.75 artarken,

Giyim Harcamaları yüzde 0.44,

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları yüzde 0.20 düştü.

Diğer Harcamalar grubunda fiyatlar değişimedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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